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Четверг, 28 марта 2024, 14:03 мск

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В Турции произошла авария на нефтепроводе НАТО

Из-за прорыва нефтепровода НАТО озеро в Турции покрыла мазутная пленка. Об этом сообщает газета Milliyet.

Утечка произошла во время дорожных работ, топливо вылилось в озеро Сапанджа, из которого подается водоснабжение для 4-5 млн человек. Экстренные службы установили на водоеме боновые заграждения и приступили к ликвидации последствий аварии.

Руководство местного управления водоснабжения и канализации заверяет, что опасности для граждан из-за утечки нет, так как пункты забора воды находятся далеко от места прорыва нефтепровода.

Трубопровод, предназначенный для снабжения топливом структуры Североатлантического альянса, проложен по территории Турции на протяжении трех тысяч километров.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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