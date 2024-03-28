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Четверг, 28 марта 2024, 15:48 мск

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В США собака нашла авиабомбу во дворе дома

В США пес нашел авиационный снаряд во дворе жилого дома. Об этом сообщает издание UPI.

Житель города Джексонвилл штата Флорида выпустил своего питомца по кличке Бэби поиграть во дворе, когда пес подбежал к какому-то предмету, торчащему из земли. Хозяин попытался достать находку, но затем понял, что это может быть опасно, и вызвал саперов.

На место прибыли взрывотехники. Жителей близлежащих домов эвакуировали, а боеприпас извлекли из земли и подорвали на полигоне.

Предположительно, авиаснаряд пролежал в земле около 10 лет. Пока неясно, как бомба оказалась во дворе жилого дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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