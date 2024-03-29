В Таиланде полицейские с рогатками провели спецоперацию против макак

В Таиланде полицейские провели специальную операцию по борьбе с обезьянами, которые терроризируют граждан на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает Thai Public Broadcasting Service.

Правоохранители города Лопбури вооружились рогатками, так как применять огнестрельное оружие против обезьян запрещено. В общей сложности удалось отловить 23 агрессивные особи. Животных доставят в питомники, а затем биологи решат, куда их можно расселить.

Отмечается, что макаки вели себя крайне организованно, они поднимали громкий крик, призывая сородичей на помощь, а также пытались вскрыть клетки, в которые поместили отловленных животных.

Борьба с агрессивными макаками в Лопбури продолжается уже довольно давно. Обезьяны бросаются на людей, отбирая у них еду. Ситуация стала критической еще в годы пандемии, когда животные оголодали из-за отсутствия туристов, которые их подкармливали. При этом макаки проявляют осторожность, они не трогают пищу со снотворным, а также при появлении людей прячутся на крышах зданий.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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