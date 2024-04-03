В Стамбуле 29 человек погибли при пожаре в клубе

В Стамбуле 29 человек погибли и двое пострадали в результате пожара в ночном клубе. Полиция задержала девять подозреваемых, которым грозит обвинение в халатности, передает Aydinlik.

ЧП случилось 2 апреля. Клуб на 1-м этаже многоэтажки был закрыт на ремонт, поэтому внутри не было посетителей. Но внутри находились около 60-70 сотрудников и строителей, когда возник пожар.

Очевидцы рассказали, что из помещения валил густой черный дым. Пожарные прибыли через пять минут после звонка, но из-за дыма не всех людей внутри нашли вовремя.

Официально объявлено о 29 погибших. Два человека остаются в больнице.

Расследование начато в первые часы после инцидента. Предварительно, пожар мог начаться из-за ошибок во время ремонта. На утро 3 апреля число подозреваемых достигло девяти человек, их всех задержали. Среди фигурантов владельцы и менеджеры клуба, владельцы компаний, поставлявших материалы для ремонта, и подрядчик, проводивший работы.

В Подмосковье в результате теракта и последующего пожара в «Крокус сити холле» погибли 145 человек, более 550 пострадали. В больнице находятся пять детей.

Стамбул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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