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Число погибших при теракте в «Крокусе» детей выросло до шести

Число детей, погибших в результате теракта в «Крокус сити холле», возросло до шести. Об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее было известно о пяти погибших детях.

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших», – цитирует детского омбудсмена ТАСС.

Лечение в больнице продолжают пятеро детей, двое из них – в тяжелом состоянии.

«Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», – сказала Львова-Белова.

Подмосковный главк МЧС 30 марта сообщал о 144 погибших и 551 пострадавшем при нападении на «Крокус сити холл».

Теракт в концертном зале был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед началом выступления группы «Пикник» и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар. По подозрению в совершении преступления арестованы десять фигурантов, в том числе четверо непосредственных исполнителей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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