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Власти Шри-Ланки проводят расследование о поставках опасных грузов после обрушения моста в США

Фото: Pixabay

Власти Шри-Ланки инициировали расследование о поставках химикатов из США. Поводом послужили сообщения об опасном грузе, который направлялся в страну на контейнеровозе, обрушившем мост в Балтиморе. Об этом сообщает Daily Mirror.

«Мы бы не узнали об опасных материалах на грузовом судне, если бы оно не попало в аварию. Необходимо провести надлежащее расследование того, как судно с таким грузом могло направляться в Шри-Ланку», – сказал государственный министр окружающей среды Джанака Ваккумбура.

Расследование проводит Центральное управление окружающей среды (CEA) Шри-Ланки. Таможня и администрация порта Коломбо представят Палате представителей отчет об инциденте.

Сингапурский контейнеровоз Dali врезался в опору моста в Балтиморе 26 марта. Путепровод обрушился, несколько автомобилей упали в воду. Позже выяснилось, что судно перевозило несколько сотен тонн токсичных материалов. Контейнеровоз, зафрахтованном компанией Maersk, направлялся в Шри-Ланку.

Коломбо, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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