При стрельбе в школе в Финляндии погиб 12-летний ученик

Один из раненых при стрельбе в школе в Финляндии скончался. Огонь открыл 12-летний школьник. Еще двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в школе Виертола в финском городе Ванта. В результате трое несовершеннолетних были ранены, подозреваемого задержали.

В полиции уточнили, что один из пострадавших скончался на месте происшествия, он был ровесником нападавшего. Еще двоих детей доставили в больницу, за их жизни борются врачи.

Задержанный подросток не стал отрицать свою вину. Он сообщил, что взял пистолет у родственников, оружие было зарегистрировано. Мотивы школьника устанавливаются. Отмечается, что раньше он не привлекался к ответственности. Также у полиции нет данных о том, что у нападавшего могли быть сообщники.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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