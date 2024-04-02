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Вторник, 2 апреля 2024, 11:16 мск

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В Финляндии три человека пострадали при стрельбе в школе

В Финляндии произошла стрельба в школе. По предварительным данным, пострадали трое несовершеннолетних. Финская полиция попросила граждан соблюдать осторожность.

Инцидент произошел в школе Виертола в финском городе Вантаа. На место прибыли правоохранители.

«Очевидцев просят держаться подальше от этого места и не выходить из дома. Не открывайте дверь неизвестным лицам», – говорится в сообщении на сайте полиции.

Позже стало известно, что пострадали трое детей. Стрелявшего задержали, отмечается, что подозреваемый также несовершеннолетний. Проводится расследование.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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