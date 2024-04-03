Ботсвана пригрозила отдать ФРГ тысячи слонов, чью популяцию защищает Берлин

Президент Ботсваны Мокветси Масиси пригрозил ответными мерами на инициативу немецких «зеленых» запретить ввоз охотничьих трофеев и снаряжения из Африки ради сохранения популяции слонов. Масиси пообещал отправить в Германию 20 тыс. слонов и подчеркнул, что говорит серьезно.

В Ботсване обитает примерно треть мировой популяции слонов – около 130 тыс. В 2019 году в стране отменили запрет на слоновью охоту из-за резкого роста численности этих животных. Ботсвана передала Анголе восемь тысяч слонов, чтобы уменьшить их популяцию в своих границах.

«Легко сидеть в Берлине и высказывать мнение о наших проблемах в Ботсване», – цитирует главу африканского государства агентство «Анадолу».

Масиси сообщил, что стада слонов затаптывают посевы и людей, опустошают деревни и только охота помогает контролировать популяцию. Политик подчеркнул, что настроен серьезно и животные отправятся в Германию, если немецкие парламентарии продолжат политику сохранения слоновьего поголовья в Африке.

Экоактивисты все чаще проводят акции протеста, затрагивающие шедевры мировой культуры. В Италии участники движения наклеили свои листовки на картину Сандро Боттичелли «Весна». Во французской Лувре две экоактивистки облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Блумфонтейн, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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