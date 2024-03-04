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Понедельник, 4 марта 2024, 10:04 мск

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В Италии экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли

В Италии экоактивисты устроили акцию протеста, наклеив листовки на картину художника Сандро Боттичелли «Весна». Об этом сообщает газета La Nazione.

Две группы демонстрантов движения Ultima Generazione пробрались в галерею Уффици во Флоренции. Они попытались испортить самую известную картину мастера «Весна», которую Боттичелли написал в 1482 году.

Активисты прикрепили манифесты с фотографиями наводнения, которое произошло в 2023 году в Тоскане, на защитный экран картины и стены зала. Акция продлилась несколько минут.

Полиции удалось остановить вторую группу активистов, затем на место прибыли карабинеры. Посетители картинной галереи были вынуждены покинуть зал.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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