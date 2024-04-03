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В США мать бросила четверых детей одних дома с пистолетами и двумя килограммами кокаина

В США полицейские проникли в квартиру подозреваемой в торговле наркотиками и обнаружили там четверых детей. При этом в детском рюкзаке были спрятаны два килограмма кокаина, а также в свободном доступе лежали два пистолета.

Как сообщает Inside Edition, в правоохранительные органы поступила информация о том, что жительница Алабамы прячет наркотики. Офицеры зашли в квартиру, где находились четверо несовершеннолетних детей, оставленных без присмотра взрослых.

В ходе обыска в рюкзаке трехлетнего мальчика нашли два килограмма кокаина, а также два пистолета. Оружие не было должным образом защищено от случайного использования.

Женщину задержали, ей предъявили обвинения в торговле и хранении наркотических веществ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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