Мадуро рассказал о секретных военных базах США у своей границы

Власти Венесуэлы получили сведения о секретных военных базах США в регионе Эссекибо, ставшем предметом спора с Гайаной. Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что спорной территорией фактически управляют ЦРУ и американский нефтяной бизнес.

«У нас есть подтверждение того, что на территории Гайана-Эсекиба размещены секретные базы Южного командования и ЦРУ для подготовки атак на население юга и востока Венесуэлы. Отныне мы переходим к новому этапу: восстановлению власти на этой территории», – сказал Мадуро.

Так он прокомментировал подписание закона о защите территории Гайана-Эссекибо. Церемония транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión (VTV).

Мадцуро отметил, что новый закон оградит граждан от нападений США и позволит венесуэльцам вернуть право на эти земли. Документ станет фундаментом для восстановления прав Венесуэлы на регион Эссекибо, который сейчас контролируют американские военные и разведка, а также нефтяная компания ExxonMobil из США. Они вряд ли просто откажутся от этих земель, богатых ресурсами.

В конце 2023 года Венесуэла и Гайана остановились в шаге от открытого военного конфликта в споре о регионе Эссекибо. Запасы нефти на спорной территории оценивают в 11 млрд баррелей.

Каракас, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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