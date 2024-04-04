Число жертв землетрясения на Тайване выросло до девяти

Число погибших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до девяти человек, пострадавших – до 1058 человек. Судьба 42 человек остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести, передает агентство CNA.

По данным Центрального центра реагирования на стихийные бедствия, большинство жертв погибли в результате камнепадов, спровоцированных подземными толчками. 646 человек находятся в ловушке из-за повреждения дорог. 64 горняка, которые считались засыпанными под землей, сумели самостоятельно выбраться из выработки.

Около 75 человек застряли в автомобильных тоннелях по всей стране. Усилиями дорожников завалы на выходах из тоннелей удалось убрать, и людей освободили. Заблокированы сотрудники и жильцы отелей Jingying и Tianxiang, туристы в пещерах Цзюцюй, несколько студентов застряли в университете Дунхуа.

Власти организовали 31 пункт временного размещения, куда обратились 619 человек. Всего по стране эвакуирован 961 человек. В разных регионах возникли перебои с водой и электричеством. Без света остаются 1073 домохозяйства, им обещают вернуть электричество к ночи 4 апреля. Перебои с водой остались в 14 718 домохозяйствах, ремонт планируется завершить также ночью 4 апреля.

На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение, сила подземных толчков превысила 7,2 балла. Специалисты зарегистрировали более 300 афтершоков магнитудой до 5,4.

Тайбэй, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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