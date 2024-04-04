Венгрия отказалась вложиться в 100 млрд евро на нужды Украины

Венгрия не готова выделить из своего бюджета новые средства для формирования специального фонда НАТО для помощи Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, так же настроены еще несколько стран.

«Если НАТО одобрит пакет в 100 млрд евро на пять лет, это обернется дополнительными расходами для венгерского бюджета в размере 10 млрд евро. Для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся», – сказал министр во время пресс-конференция после совещания с коллегами по НАТО.

Видеозапись фрагмента выступления министра опубликовал телеканал М1.

Сийярто подчеркнул, что был не единственным на совещании, кто выступил против инициативы создания отдельного фонда для снабжения Украины оружием.

«100 млрд – это очень большие деньги. Эту идею раскритиковали с финансовой точки зрения», – сказал министр.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил изменить работу альянса по поддержке Украины. По его мнению, пора сделать военные поставки Киеву обязательными и создать отдельный фонд в 100 млрд евро для покупки оружия на нужды киевского режима.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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