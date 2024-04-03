НАТО сделает военные поставки Киеву обаятельными для стран альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал изменить работу НАТО по поддержке Украины. Сменить США в роли координатора помощи, сделать военные поставки обязательными и создать отдельный фонд для покупки оружия для Киева, перечислил чиновник по прибытии на заседание глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Столтенберг предложил в первую очередь изменить характер выделения помощи членами альянса с добровольного на обязательный. Фонд в 100 млрд долларов для оплаты поставок оружия Украине поможет меньше зависеть от внутриполитической ситуации в США.

«Нам необходимо изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине на долгосрочную перспективу, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО. Меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства», – цитирует чиновника Reuters.

Генсек НАТО также заявил, что руководство альянса займется координационной работой в рамках группы «Рамштайн». Это тоже частично защитит поддержку киевского режима от возможных изменений в Вашингтоне, например, победы Дональда Трампа в выборах президента.

«Страны НАТО поставили на Украину 99% всего оружия. Теперь мы сможем координировать эту работу», – сказал Столтенберг.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс готов к вероятному конфликту с Россией, и назвал эту подготовку основной задачей блока. В МИД РФ отметили, что страны НАТО планируют отправить свои войска на Украину, чтобы разделить остатки страны после поражения, нанесенного Россией.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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