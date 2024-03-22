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Пятница, 22 марта 2024, 17:14 мск

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Североатлантический альянс готов к конфликту с Россией – глава военного комитета НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс готов к вероятному конфликту с Россией. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью украинским СМИ.

«Готовы ли мы? Ответ – да! Это наша главная задача – быть готовыми», – сказал он.

В то же время Бауэр подчеркнул, что на Украине нет войск НАТО и нет планов размещать их здесь. Глава военного комитета дал понять, что отправка войск государства, входящего в Альянс, должна быть согласована с остальными членами блока.

«Я должен повторить то, что говорил Генеральный секретарь НАТО: в Украине нет войск НАТО и нет планов размещать их здесь. Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным Альянсом. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-то окажется в трудной ситуации. Итак, надо быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения», – сказал Бауэр.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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