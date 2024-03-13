Страны-участники НАТО готовятся разделить остатки Украины после окончания конфликта с Россией. Именно на это направлены заявления европейских лидеров о намерении ввести свои войска на украинскую территорию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные лидеры обсуждают возможность отправки своих военных на Украину. Ряд стран отрицал подготовку военных к переброске, но некоторые заявили о готовности поддержать киевский режим войсками.

«Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск на территорию Украины, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», – сказала Захарова во время брифинга.

Трансляция брифинга велась на сайте МИД РФ.

Дипломат отметила, что очевидное нежелание стран НАТО видеть в своих рядах Украину доказывает намерения членов альянса присоединить к своим территориям часть украинских.

Весной 2023 года в Турции отметили, что Польша нацелилась на присоединение к своим землям части украинских территорий. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что польские войска останутся на Украине навсегда, если Варшава решит ввести военных на помощь киевскому режиму.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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