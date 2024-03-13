«Уже не уйдут»: Путин оценил последствия ввода польских войск на Украину

Польские войска останутся на Украине навсегда, если Варшава решит ввести военных на помощь киевскому режиму, считает президент РФ Владимир Путин. Потому что Польша «спит и видит», как вернуть свои исторические земли.

По мнению Путина предлогом для отправки польских военных на Украину может стать «прикрытие украинско-белорусской границы», чтобы освободить ВСУ для участия в боевых действиях на линии соприкосновения. Проникновение польских войск возможно и в других местах, допустил Путин, но только по одной причине.

«Если польские войска войдут на территорию Украины, оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется. Потому что они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были отобраны Иосифом Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», – сказал Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России-1» и РИА Новости.

Также Путин предупредил, что Россия отнесется к американским военным на территории Украины как к интервентам. Президент уверен, что Вашингтон это понимает. Запад собирался покончить с Россией, но «оказался бессилен перед единством российского народа, устойчивостью нашей экономики и растущими возможностями армии».

Ранее в США отметили, что Польша стремится вернуть западноукраинские территории и все заметнее втягивается в конфликт на Украине. Варшава даже формирует «польский легион». В России вспомнили высказывание бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, назвавшего Польшу гиеной Европы. «Польша очень пытается вернуться к идее создания великого польского государства, но после каждой такой идеи происходил раздел Польши», – отметили в Совфеде.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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