Семь человек погибли из-за ливней в провинции Цзянси в КНР

Семь человек погибли, более 300 тыс. пострадали в результате ливней в китайской провинции Цзянси. Власти оценили ущерб от непогоды в 400 млн юаней или 55,3 млн долларов США, пишет Global Times.

Ливни начались 31 марта и продолжаются до сих пор. Метеорологи предупредили, что дождливая погода сохранится до конца недели. В некоторых районах прошел сильный град, в других поля залиты водой. Полностью уничтожено 668,9 га посевов, повреждены еще 22,7 тыс. га. Прямые экономические потери оценены в 400 млн юаней.

Непогода затронула 11 городов префектурного уровня, в их числе Наньчан и Цзюцзян. За все время ливней погибли семь человек и пострадали 313 000. Всего 1593 человека эвакуированы в аварийные убежища, а 1367 жителям пришлось переселиться на другие территории.

Ливни, сильнейший ветер повредили 115 домов, еще 14 полностью разрушены.

В конце января мощный оползень сошел в районе города Чжаотун провинции Юньнань. Более 40 человек оказались под завалами.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube