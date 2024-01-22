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В Китае оползень накрыл более 40 человек

В Китае более 40 человек оказались под завалами, из-за сошедшего оползня. Проводится спасательная операция, сообщает Центральное телевидение страны.

Инцидент произошел в районе города Чжаотун провинции Юньнань на юго-западе КНР. Грунт обрушился на жилые дома, в которых, по данным экстренных служб, находилось в тот момент 44 человека.

На месте проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы более 200 человек и 40 единиц техники.

На прошлой неделе на Филиппинах сильные ливни спровоцировали сход оползней. По последним данным, погибли семь человек, еще двое пострадали. Непогода вызвана резкой сменой направления ветра и северо-западным муссоном.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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