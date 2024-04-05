В Турции задержали восемь подозреваемых в связях с израильской разведкой

В Турции задержали восемь человек по подозрению в связях с национальной разведывательной службой Израиля. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Подозреваемые были задержаны в рамках операции KÖSTEBEK-3, организованной против лиц, которые собирают информацию о частных лицах и компаниях в Турции, ставших объектом внимания «Моссада». Двое из задержанных арестованы, в отношении шестерых получено решение о судебном контроле.

В январе Ерликая сообщал, что в восьми провинциях Турции задержали 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, еще 13 лиц объявлены в розыск. Это только начало, заявил тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее американские СМИ сообщали, что израильские спецслужбы готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В числе прочих в списке стран значилась Турция.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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