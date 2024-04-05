США и ЕС дадут Армении денег на «устойчивость» демократии

Евросоюз и США пообещали Армении финансовую помощь на «устойчивость» демократии. Ереван получит 270 млн евро гранатами от Брюсселя и 65 млн долларов от США, объявили чиновники во время пресс-конференции после трехсторонней встречи в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны работают на «будущее партнерство», и ЕС поможет сделать Армению более устойчивой. Брюссель также поможет Еревану отбирать проекты для инвестиций, в этой целью запущена совместная координационная платформа.

«Мы предоставим 270 млн евро в следующие четыре года в форме грантов. Мы выполняем октябрьское обещание стоять рядом с Арменией и определить видение будущего нашего партнерства. Конечно, мы продолжим поддерживать проведение реформ. Я поздравляю вас с проведением демократических реформ в стране», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также подчеркнул важность реформ и устойчивость демократии в Армении. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон разделяет взгляд Еревана «на будущее Южного Кавказа» и хочет видеть республику «сильной, независимой державой», живущей в мире с соседями.

«Штаты инвестируют в усилия премьер-министра по управлению страной и проведению экономических реформ. Мы планируем предоставить более 65 млн из бюджета. США намерены далее помогать Армении в укреплении демократической и экономической устойчивости», – сказал Блинкен.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что его как носитель европейской демократической системы стремится стать членом ЕС. «Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в ЕАЭС», – сказал политик.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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