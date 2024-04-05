Врач назвал сектор Газа концлагерем под открытым небом

Французский врач Рафаэль Питти назвал сектор Газа концлагерем под открытым небом. Число жертв израильских ударов достигло 33 091 человека, из них 54 погибли в минувшие сутки.

«Только за минувшие сутки жертвами атак Израиля стали 54 палестинца, еще 82 человека получили ранения. Общее число погибших в ходе атак Израиля возросло до 33 091, а число раненых – до 75 750», – говорится в сообщении Минздрава анклава.

Проработавший две недели в «Европейской больнице» в секторе Газа Рафаэль Питти назвал катастрофической ситуацию в учреждении. Больница рассчитана на 400 коек, но внутри разместились порядка 900 человек. При этом, раненых постоянно продолжают привозить, вокруг стоит грохот от каталок, взрывов и гул беспилотников.

Ситуацию в самом секторе врач сравнил с концлагерем.

«Людей насильно переселяют, они лишены дома и еды. Они находятся в тюрьме. Их нечем лечить. Это похоже на гетто, концентрационный лагерь под открытым небом», – приводит слова Питти агентство «Анадолу».

Всемирный банк и ООН в совместном докладе указали, что более половины жителей сектора Газа находятся на грани голода, почти миллион жителей остались без крыши над головой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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