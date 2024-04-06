В Сирии восемь детей погибли при взрыве

Восемь детей погибли, еще один ранен в результате взрыва бомбы, заложенной террористами в сирийском городе Дераа.

Инцидент случился утром 6 апреля. Дети играли на улице, когда прогремел взрыв. Четверо из погибших были братьями. Раненого ребенка отвезли в больницу, пишет портал Syria.tv. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ уточняет, что раненых было двое: ребенок и женщина.

Ранее боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ убили 11 сборщиков трюфелей и взяли трех человек в заложники.

Дераа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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