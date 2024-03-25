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Террористы взяли в заложники и убили сборщиков трюфелей в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» убили 11 сборщиков трюфелей, а также взяли троих заложников. Об этом сообщает газета As-sharku Aawsat со ссылкой на представителя Сирийского наблюдательного центра по правам человека.

Нападение произошло в окрестностях города Ракка на севере Сирии. Сначала прогремел взрыв, бомба была заложена в одном из автомобилей. Затем вооруженные пулеметами боевики расстреляли гражданских, которые занимались поиском песчаных трюфелей в пустыне Аль-Хима.

Жертвами нападения стали по меньшей мере 11 человек. Кроме того, террористы похитили троих.

Представитель центра подчеркнул, что в период дождей – с февраля по апрель – нападения боевиков становятся чаще. Жертвами таких атак становятся гражданские, которые заняты поиском ценных грибов.

Дамаск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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