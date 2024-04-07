Президентом Словакии стал сторонник мирного решения по Украине

Победителем президентских выборов в Словакии стал спикер Национального совета страны Петер Пеллегрини. После подсчета голосов со всех участков страны этот кандидат набрал 53,12% голосов, пишет Pravda.

Подсчет голосов завершился поздней ночью. В итоге, Питер Пеллегрини получил 1 409 255 голосов или 53,12%. За экс-главу МИД Словакии Ивана Корчка проголосовали 1 243 709 граждан или 46,88%.

Издание отметило, что Пеллегрини в предвыборной кампании обещал сделать все, чтобы «Словакия не стала активной частью военного конфликта» на Украине. Также он является сторонником скорейшего урегулирования украинского конфликта.

Братислава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube