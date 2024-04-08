В Мозамбике 94 человека погибли на затонувшем пароме

По меньшей мере 94 человека погибли, 26 пропали без вести, когда паром накренился и затонул у северного побережья Мозамбика. Судно было переделано из рыболовного и взяло на борт слишком много пассажиров.

Люди спасались от вспышки холеры, поэтому на паром набилось слишком много людей. Предварительно, на борту находились 130 человек. Судно было рыболовным и не было оборудовано для перевозки людей, но его переделали под паром.

Приливная волна накренила паром, из-за перегрузки он перевернулся и затонул. Все, кто был на борту, оказались в воде. Спасатели достали тела 94 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести, передает Reuters.

В Таиланде пожар случился на пассажирском пароме. Людей успели эвакуировать на берег, но судно в результате затонуло.

Мапуту, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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