российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 апреля 2024, 11:28 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Мозамбике 94 человека погибли на затонувшем пароме

По меньшей мере 94 человека погибли, 26 пропали без вести, когда паром накренился и затонул у северного побережья Мозамбика. Судно было переделано из рыболовного и взяло на борт слишком много пассажиров.

Люди спасались от вспышки холеры, поэтому на паром набилось слишком много людей. Предварительно, на борту находились 130 человек. Судно было рыболовным и не было оборудовано для перевозки людей, но его переделали под паром.

Приливная волна накренила паром, из-за перегрузки он перевернулся и затонул. Все, кто был на борту, оказались в воде. Спасатели достали тела 94 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести, передает Reuters.

В Таиланде пожар случился на пассажирском пароме. Людей успели эвакуировать на берег, но судно в результате затонуло.

Мапуту, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Транспорт,