Макрон призвал Сербию согласовывать политику с ЕС и не отходить от блока

Будущее Сербии связано с Евросоюзом, и Белград должен более тесно согласовывать внешнюю политику с Брюсселем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, началась новая эра – время стремления к воссоединению Европы.

«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Нам нужно вместе двигаться вперед, и важно, чтобы Сербия продолжала придерживаться своего выбора, в частности, путем более тесного согласования решений во внешней политике», – сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Трансляция велась в официальном блоге Елисейского дворца.

Французский лидер заявил, что в связи с конфликтом на Украине началась «новая эра стремления к воссоединению Европы». И включение Сербии в ЕС «отвечает нашим общим интересам в этой Европе».

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что получил новости, угрожающие национальным интересам. Он предупредил, что нации будет «как никогда тяжело» из-за новых вызовов.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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