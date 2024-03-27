Вучич предупредил об угрозе национальным интересам Сербии

Сербия получила новости, угрожающие ее национальным интересам, сообщил президент страны Александр Вучич. Он предупредил, что нации будет «как никогда тяжело» из-за новых вызовов.

Президент признал, что ему непросто сообщить новости, полученные за последние 48 часов. Но они несут угрозу «жизненно важным национальным интересам».

«В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», – написал Вучич в своем блоге.

С чем именно связаны важные новости, президент не уточнил.

Российская делегация на заседании Совбеза ООН призвала принять срочные меры по защите косовских сербов, которые столкнулись с непосредственной угрозой выживания. 25 марта Франция сорвала запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме 25-летия натовских бомбардировок Югославии. Москва назвала действия Парижа актом дипломатической агрессии.

Белград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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