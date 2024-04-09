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Вторник, 9 апреля 2024, 12:34 мск

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Турция ввела ограничения на экспорт для Израиля из-за Газы

Турция ограничила экспорт 54 групп товаров в Израиль в связи с действиями израильских военных в секторе Газа. Санкции будут действовать, пока Израиль не пойдет на перемирие и не откроет доступ для гуманитарных грузов в Газу.

Под ограничения попали авиатопливо, масла, химикаты и удобрения, краски, некоторые виды промышленной техники, различные виды продукции из стали, меди, алюминия, пластиковые трубы, керамика, кирпич. Турецкие власти объяснили свое решение тем, что Израиль не выполняет решения международных организаций и игнорирует нормы международного права.

«Число погибших палестинских братьев превысило 33 тысячи за время тотальной резни, которую Израиль ведет в секторе Газа уже полгода. Израиль не выполнил ни одно из решений, принятых Совбезом ООН, Генассамблеей ООН, Советом ООН по правам человека и Международным Судом, которые являются основными строительными блоками международного права и порядка», – цитирует заявление министерства Aydinlik.

После массового убийства мирных палестинцев, ожидавших грузовики с гуманитарной помощью, Колумбия призвала объявить блокаду Израилю и отказалась от дальнейших закупок израильского оружия.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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