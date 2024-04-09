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Маск назвал вопросом времени новый масштабный теракт в США

Фото: страница Илона Маска в соцсетях

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Штатам грозит новый масштабный теракт уровня 11 сентября 2001 года.

Ранее вышедший из предвыборной гонки Вивек Рамасвами предупредил в своем блоге об угрозах для США в связи с наплывом нелегальным мигрантов. Он призвал закрыть южную границу и организовать массовую депортацию всех, кто попал в Штаты незаконно. В противном случае Штатам угрожает «трагедия масштаба 9/11».

Илон Маск согласился с Рамасвами и посчитал весьма реальной угрозу национальной безопасности.

«Это лишь вопрос времени», – написал бизнесмен в своем сервисе микроблогов.

Владелец компаний SpaceX и Tesla уже высказывался критично о безопасности в Штатах на фоне засилья нелегальных мигрантов. Маск заявил, что кто угодно имеет возможность избавиться от своих документов, сменить личность и попасть в США через южную границу. По его мнению, это превратило Америку в убежище для самых опасных преступников мира.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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