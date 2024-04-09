На Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану

Польским фермерам лучше не бороться за место на зерновом рынке и начать выращивать цветы и марихуану, заявил глава киевского сельскохозяйственного НКО «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса.

Он считает, что уступки и протекционизм руководства Евросоюза не спасут аграриев. Фермерам из ЕС придется выдерживать слишком сильную конкуренцию со стороны крупных игроков: Украины и России. Лисситса предложил свой способ разрешить ситуацию с фермерскими протестами. Например, польские аграрии могли бы сменить специализацию.

«Польские фермеры слишком малы, чтобы быть реальными игроками на мировом рынке зерна, где им приходится конкурировать с такими странами, как Украина, Бразилия или Россия. Им лучше специализироваться на производстве цветов, фруктов или овощей. Или даже марихуаны», – сказал Лисситса в интервью Politico.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что время привилегий для экспорта с Украины закончилось и призвал аннулировать допуск украинского продовольствия на европейский рынок.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube