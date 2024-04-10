В Гонконге пять человек погибли и 35 пострадали из-за пожара в фитнес-зале

По меньшей мере пять человек погибли и еще 35 пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Гонконге. Многие жильцы оказались в ловушке из-за густого дыма, охватившего несколько этажей, пишет South China Morning Post.

Пожар начался около 07:53 по местному времени в New Lucky House. Очаг возгорания начался в коммерческом спортзале на первом этаже, но пожарные пока не определили, были там посетители на этот момент или нет. Густой черный дым быстро поднялся на несколько этажей, заполнив лестничные пролеты и коридоры. Пожарные находили людей без сознания, отравившихся дымом и упавших по пути к выходу.

Справиться с огнем удалось только час спустя. Проверка всех помещений заняла еще больше времени, потому что многие квартиры оказались разделены на отдельные зоны для разных жильцов. Десятки человек эвакуировали через окна с помощью раздвижной лестницы.

В результате пожара погибли две женщины и трое мужчин. Раненных пришлось везти в пять больниц, поскольку ни в одной не хватило места для всех пострадавших. Пять женщин находятся в критическом состоянии.

Ранее в Стамбуле 29 человек погибли и двое пострадали в результате пожара в ночном клубе. Полиция задержала девять подозреваемых, которым грозит обвинение в халатности.

Гонконг, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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