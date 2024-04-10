В аварии с автобусом в Турции пострадали 29 человек

В Турции автобус с пассажирами попал в аварию. По последним данным, пострадали 29 человек, передает новостной канал TRT Haber.

ДТП произошло в городе Манвагат турецкой провинции Анталья. На нерегулируемом перекрестке столкнулись автобус и легковой автомобиль. От сильного удара автобус перевернулся и проехал еще полсотни метров.

Различные травмы получили водитель и 28 пассажиров. Пострадавших госпитализировали. Отмечается, что все они являются гражданами Турции.

Полиция проводит расследование причин аварии. По предварительной версии, водитель легковой машины нарушил ПДД.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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