Власти Шри-Ланки откроют горячую линию для жалоб на россиян и украинцев

Власти Шри-Ланки просят местных жителей следить за российскими и украинскими туристами, которые незаконно занимаются предпринимательством. Об этом сообщает издание NewsDrum.

Комитет по государственным предприятиям (COPA) Шри-Ланки обратился к сотрудникам Департамента иммиграции и эмиграции с просьбой отслеживать нарушения визового режима. В комитете подчеркнули, что именно россияне, украинцы, а также граждане Израиля чаще всего занимаются бизнесом без получения необходимых разрешений. Тем самым иностранцы лишают дохода ланкийцев.

В свою очередь чиновники по делам миграции заявили, что местоположение нелегальных иностранных бизнесменов трудно отследить, и попросили помощи у местных жителей. Ланкийцы смогут сообщить о фактах нарушения со стороны мигрантов по специальной горячей линии.

В феврале 2024 года посольство России в Шри-Ланке обратилось к постоянно проживающих на острове россиянам с просьбой рассмотреть возможность возвращения на родину. Дипломаты пояснили, что на Шри-Ланке участились инциденты с участием российских граждан.

Коломбо, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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