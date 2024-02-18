Переехавшим в Шри-Ланку россиянам рекомендуют вернуться на родину

Посольство России в Шри-Ланке просит постоянно проживающих на острове россиян рассмотреть возможность возвращения на родину. Дипломаты пояснили, что на Шри-Ланке участились инциденты с участием российских граждан.

«В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину», – говорится в сообщении в телеграм-канале российского диппредставительства в Коломбо.

В посольстве РФ рассказали об инциденте, который произошел в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува в Южной провинции Шри-Ланки с тремя российскими туристками. Персонал гостиницы домогался до россиянок и непристойно себя вел. После этого произошла драка с участием российского гражданина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.

«Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель. Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие», – добавили в дипмиссии.

Коломбо, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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