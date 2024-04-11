В столице Аргентины мирная акция протеста закончилось беспорядками и задержаниями

В Аргентине местные жители вышли на демонстрацию против экономических реформ. Акция протеста завершилась столкновениями с полицией.

Демонстранты перекрыли главную улицу города, выражая свое несогласие с шоковыми мерами президента Хавьера Милея. Поначалу мирное шествие обернулось погромами, толпа начала закидывать силовиков камнями и палками.

Правоохранители применили водометы. В результате митингующих разогнали, особо активных задержали. В общей сложности под арест попали восемь человек.

Напомним, Хавьер Милей пообещал вытащить страну из кризиса, для этого он хочет уволить 70 тысяч госслужащих в ближайшее время. При этом президент заявил, что государственному сектору не нужны 3,5 млн работников, массовые увольнения позволят сохранить бюджет и снизить инфляцию.

Коломбо, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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