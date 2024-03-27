Милей уволит 70 000 госслужащих и закроет 200 000 социальных проектов

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил коррупционными более 200 тыс. планов социального обеспечения и прекратил их выполнение. Он также пообещал уволить 70 тыс. госслужащих в ближайшее время, пишет Bloomberg.

Ранее власти Аргентины планировали расторгнуть договоры с 5000 служащих ради экономии бюджета и пересмотреть зарплату еще нескольких тысяч служащих. Теперь число попавших под увольнение аргентинцев выросло до 70 тыс. Милей заявил, что государственному сектору не нужны 3,5 млн работников, массовые увольнения позволят сохранить бюджет и снизить инфляцию.

Один из профсоюзов 27 марта объявил забастовку. Лидер профсоюза государственных рабочих ATE анонсировал общенациональную забастовку, но не назвал ее дату и сроки. По данным агентства, потери в зарплате среди работников частного сектора с момента прихода Милея к власти стал рекордным за последние 30 лет.

Аргентинский президент также объявил, что заморозил оплату общественных работ, финансирование властей в провинциях. Также Милей объявил коррумпированными более 200 тыс. планов соцобеспечения и остановил выделение бюджетных средств на их реализацию.

Напомним, Хавьер Милей отказался от идеи провести через парламент все запланированные реформы одним пакетом. Ряд депутатов проголосовал против некоторых положений, а власти в провинциях высказали недовольство резкими изменениями в социальной политике. Милей заявил, что реформы будут принимать по одной.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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