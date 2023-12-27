Правительство Милея уволит более 5000 госслужащих

Правительство Аргентины решило не продлевать контракты более чем с пятью тысячами госслужащих ради сокращения трат из бюджета. Так же частью программы реформ станет выпуск банкнот номиналом 20 000 и 50 000 песо на фоне разогнавшейся инфляции, подтвердил президент Аргентины Хавьер Милей.

Новый президент заявил, что главы государства в последний год работы часто завышают зарплату чиновников. Для борьбы с этим контракты нанятых в 2023 году госслужащих не будут продлевать, а договоры всех трудоустроенных ранее пересмотрят. Это станет частью масштабного плана преобразования экономики Аргентины, который также предусматривает приватизацию госпредприятий для стимулирования экспорта и инвестиций, пишет Politico.

Милей решил не откладывать приведение своего плана в реальность, поскольку прогнозы сулят рост инфляции до 200% по итогам года. На этом фоне правительство решило облегчить жизнь гражданам, использующим наличные средства. В стране выпустят банкноты номиналом 20 000 и 50 000 песо.

«Это пытка – ходить с пачкой бумаг, коорые так и кричат: «Укради нас». Если нужно произвести оплату наличными, это затрудняет транзакции», – цитирует президента издание La Nación.

Сейчас в Аргентине самая крупная купюра имеет номинал 2000 песо, но самой распространенной в обороте считается купюра в 500 песо.

Спустя десять дней после инаугурации президента страны Хавьера Милея в центре Буэнос-Айресе прошли протесты против новых властей. Участники митинга скандировали: «Милей, ты – диктатор».

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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