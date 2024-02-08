Малей отозвал пакет реформ после провала голосования

Президент Аргентины Хавьер Милей снял пакет реформ с голосования в парламенте страны после неудачи. Работу над пакетом остановят, а реформы планируется продвигать по одной, пишет La Nacion.

Напомним, 6 февраля депутаты отклонили положения законопроекта, предоставлявшие Милею полномочия действовать в обход парламента. Аргентинский лидер назвал предателями всех голосовавших против. Документ вернули в парламентской комитет.

Источники в блоке «Свобода наступает» заявили, что президента есть «план Б», и он не откажется от своих намерений. В блоке уверены, что выбравшие Малея президентом избиратели предварительно одобрили его план действий, и власти «не могут их подвести».

Работа над пакетом реформ остановлена, но есть вероятность, что инициативы пройдут голосование по отдельности во время сессии парламента, которая начнется 1 марта. Издание отмечает, что в стране готовятся к волне отставок среди критиков сводного законопроекта.

В начале февраля в Буэнос-Айресе проходили акции протеста против принятия пакета реформ Милея. Полиция попыталась разогнать демонстрантов, и все закончилось ожесточенными стычками с полицией. Власти Аргентины намерены взыскать с протестующих ущерб городскому имуществу.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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