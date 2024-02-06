Власти Аргентины заставят протестующих оплатить разгон митингов

Власти Аргентины намерены взыскать с участников протестов 134,5 млн песо или 158,6 тыс. долларов за услуги полиции по разгону демонстраций. Правительство передало данные о расходах в суд, который будет рассматривать дела протестующих.

Три дня подряд в аргентинской столице проходили акции протеста против реформ президента Хавьера Милея. Участники митинга собрались у здания парламента, куда инициатива главы государства пришла для одобрения. В попытках разогнать протестующих полиция и жандармерия применила перцовый газ, водомет, резиновые пули и дубинки.

«Мы подали в суд информацию о расходах на операцию. Когда будут установлены ответственные, их заставят покрыть расходы. К 134 468 038,08 песо мы прибавим расходы на медицинскую помощь пострадавшим сотрудникам», – сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем блоге.

Первые протесты состоялись в центре Буэнос-Айреса спустя десять дней после инаугурации президента Хавьера Милея. Порядка 50 тыс. человек вышли на улицы с призывом отставки главы государства и плакатами, на которых Милея называли диктатором.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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