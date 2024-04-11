Израиль начал военную операцию в центре сектора Газа

Израильская армия начала военную операцию в центральной части сектора Газа. В качестве подготовки военные основательно разбомбили район с воздуха и воды, сообщила армейская пресс-служба.

«Ночью 162-я дивизия начала операцию по ликвидации боевиков-террористов и нанесению ударов по террористической инфраструктуре в центральной части Газы. В ходе ночных мероприятий обнаружен вооруженный террорист, который вышел из туннеля», – говорится в сообщении.

До ввода войск центральный район обработали ударами с воздуха и со стороны моря для «оказания помощи наземным подразделениям».

По данным агентства Wafa, израильские удары пришлись по лагеря беженцев Нусейрат и Шати. По меньшей мере пять человек погибли, десятки ранены.

Общее число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 33,4 тыс. человек, пострадали более 76 тыс. человек.

Ранее Израиль объявил, что согласовал дату начала военной операции в южной части сектора Газа. Ряд стран выступил против ввода военных в Рафах, где собрались беженцы со всего анклава.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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