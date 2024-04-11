В Латвии арестовали мужчину, который подключал жителям российские телеканалы

В Латвии полицейские задержали мужчину, который настраивал местным жителям заблокированные российские телеканалы. Об этом сообщает Delfi.
Правоохранители установили, что мужчина 1975 года рождения подключал доступ к запрещенному в стране контенту в селе Ницгале. По предварительной информации, услугами настройщика воспользовался 181 житель.
Полицейские провели обыски у телепровайдера и его нелегальных абонентов. Оборудование у нарушителей изъяли.
Телемастера обвиняют в занятии запрещенной предпринимательской деятельностью, наказание по статье составляет до трех лет заключения. Абонентам, которые воспользовались его услугами, может грозить административная ответственность: предупреждение или штраф в размере до 700 евро.
Рига, Зоя Осколкова
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