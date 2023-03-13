Литва обязала интернет-провайдеров заблокировать IP-адреса российских телеканалов

Комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) Литвы в понедельник, 13 марта, обязала интернет-провайдеров на этой неделе заблокировать IP-адреса российских телеканалов, подпавших под санкции ЕС для их блокирования с целью дальнейшего просмотра.

В пресс-релизе, распространенном литовским правительством, говорится, что ЛКРТВ установила, что российские телеканалы, попавшие под санкции ЕС, продолжают распространяться в сети интернет, а доступ к пакетам данных запрещенных телеканалов осуществляется по IP-адресам серверов, используемых для доступа к телеканалам НТВ, «Первый канал», «Россия 1» (ВГТРК), «Россия 24» (ВГТРК) и «РТР Планета» (ВГТРК). Провайдеры должны будут устранить доступ к IP-адресам, используемым для доступа к данным телеканалам, в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения».

«После обсуждения с представителями интернет-провайдеров, а также после положительной оценки готовности и технических возможностей было принято решение провайдеров блокировать доступ к подсанкционнным телеканалам», – сообщили в правительстве Литвы.

Следует напомнить, что после начала Россией специальной военной операции на Украине Совет ЕС ввел санкции против российских телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24/Россия 24», «Россия РТР/РТР Планета», RT, Sputnik, TV Centre International, НТВ/НТВ Мир и РЕН ТВ.

Вильнюс, Иван Бабурин

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