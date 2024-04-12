У берегов Италии спасли 22 мигранта из перевернувшейся лодки

Береговая охрана достала из воды 22 мигрантов, выживших после опрокидывания лодки контрабандистов у берегов Италии. Также найдены тела девяти погибших. Судьба еще 15 человек неизвестна, передает AP.

Выжившие рассказали, что лодка со стальным дном отплыла из Туниса ночью 7 апреля. На борту находились 46 человек из Гвинеи, Буркина-Фасо, Мали и Кот-д'Ивуара.

Утром 10 апреля лодка попала в шторм в 50 км южнее острова Лампедуза. Волны достигали пяти метров в высоту, двигатели заглохли, и пассажиры очень волновались. На борту возникла паника, одна из волн накренила лодку, и судно перевернулось. Береговая охрана подтвердила смерть девяти человек, в их числе полугодовалого ребенка.

Шести выжившим понадобилась помощь медиков, двое остаются в больнице.

Спасатели ищут пропавших с помощью вертолетов и катеров.

У берегов Канарских островов нашли лодку с нелегальными мигрантами. На борту было 64 живых человека и четыре тела.

Рим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube