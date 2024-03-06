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На судне с нелегальными мигрантами у Канарских островов обнаружили четыре трупа

Фото: Freepik

У берегов Канарских островов обнаружили лодку с нелегальными мигрантами. На борту было 68 человек, четверо из которых погибли, сообщает газета El Pais.

Морская спасательная служба остановила каноэ, которое плыло к острову Эль-Йерро. На судне были выходцы из стран к югу от Сахары.

В лодке находились 53 мужчины, две женщины, восемь детей и трехмесячный младенец. Там же лежали четыре тела. Медицинская помощь потребовалась 21 человеку, двоих госпитализировали на остров Тенерифе.

Отмечается, что менее населенные Канарские острова, включая Эль-Йерро, стали основным портом прибытия нелегальных иммигрантов в Евросоюз, обогнав по количеству притоков Италию и Грецию.

Санта-Крус-де-Тенерифе, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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