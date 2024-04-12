Израиль впустил на север Газы первые грузовики с гумпомощью

Израильская армия пропустила первые несколько грузовиков с гуманитарной помощью на север сектора Газа через пункт Бейт-Ханун (Эрез). Очевидцы назвали каплей в море объем поступающих в анклав полезных грузов.

Израиль подтвердил работу КПП Бейт-Ханун (Эрез) на севере сектора Газа для доставки помощи. 11 апреля первые грузовики въехали в анклав через эти ворота. Военные объявили, что будут пропускать 500 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день, передает телеканал «Аль-Джазира».

Корреспондент телеканала Хани Махмуд в южной части сектора Газа назвал каплей в море прибывающий объем грузов.

«Это всего лишь капля в море по сравнению с потребностями людей. На севере бушует голод, на юге жизни людей все хуже. Люди страдают не только от постоянных ударов военных, но и от того, что Израиль мешает доставлять помощь», – заявил Махмуд.

В конце марта Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю принять необходимые и эффективные меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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