При нападении ЦАХАЛ на лагерь Нусейрат ранены 70 человек

По меньшей мере 70 человек ранены в результате нападения израильских военных на лагерь беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Общее число жертв израильских ударов достигло 33 634 человек.

Утром 12 апреля ЦАХАЛ атаковала лагерь Нусейрат. Перед входом наземных войск район обстреляла артиллерия, потом Израиль нанес несколько ударов с воздуха. В результате атаки ранены по меньшей мере 70 человек, в их числе двое журналистов, сообщает Al Jazeera.

По данным палестинского Минздрава, за минувшие сутки в результате атак Израиля на сектор Газа погибли 89 человек и ранены 120. Общее число жертв израильских военных составило 33 634 человека. Общее количество раненых увеличилось до 76 214 человек. В министерстве напомнили, что многие погибшие остаются под обломками зданий, откуда их невозможно достать без оборудования и в связи с постоянными бомбежками.

Тель-Авив не намерен отказываться от военной операции в Рафахе, и ее дата уже согласована, заявили в израильском правительстве. Израиль уверен, что только так можно добиться «победы» над движением ХАМАС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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