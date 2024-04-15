Лондон предложил Еревану принимать высланных нелегальных мигрантов

Великобритания ведет переговоры с Арменией, Ботсваной, Кот-Д'Ивуаром и Коста-Рикой о приеме нелегальных мигрантов, которых вышлют британские власти. Еще шесть стран находятся в резервном списке Лондона, пишет The Times со ссылкой на документы правительства.

Великобритания ранее подписала миграционное соглашение с Руандой, которая согласилась принять высланных британцами нелегальных мигрантов. Переправленные таким образом граждане не смогут попросить убежище у британских властей. Лондон готов заплатить за каждого высланного около 186,9 тыс. долларов, если за пять лет Руанда примет около 30 тыс. нелегалов.

«Великобритания вступила в переговоры о повторении схемы депортации мигрантов из Руанды с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной», – говорится в статье.

Лондон полтора года ищет страны, готовые подписать миграционные соглашения. Тунис, Марокко, Гамбия и Намибия отказались обсуждать этот вопрос. Лондон исключил из списка Бразилию, Перу, Эквадор, Колумбию и Парагвай, поскольку посчитал их незаинтересованными.

Если переговоры с названными четырьмя странами провалятся, Лондон перейдет к государствам из резервного списка. В нем находятся Ангола, Сенегал, Кабо-Верде, Того, Танзанию, Сьерра-Леоне.

Депутаты британской палаты общин в середине января одобрили законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Этот закон организует работу по высылке нелегалов и остановит жителей других стран от попыток незаконно проникнуть в Великобританию, считают парламентарии.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube