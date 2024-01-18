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Четверг, 18 января 2024, 11:41 мск

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В Британии приняли закон об отправке нелегальных мигрантов в Руанду

Депутаты палаты общин парламента Великобритании одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом сообщает ВВС.

320 британских парламентариев поддержали инициативу, 276 высказались против. Далее документ направят в палату лордов на рассмотрение, где в законопроект могут внести изменения.

Принятый документ назвали самым жестким законом, когда-либо рассматриваемым в парламенте королевства для борьбы с незаконной миграцией. Предполагается, что норма остановит нелегалов, которые предпринимают попытки проникнуть в Великобританию через Ла-Манш.

Весной 2022 года Лондон подписал соглашение с Руандой о приеме беженцев. Африканская страна получила компенсацию в размере 140 млн фунтов стерлингов, однако пока ни один нелегальный мигрант не был депортирован туда из Великобритании.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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